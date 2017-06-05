5 Haziran 2017

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Dört Körfez ülkesi Katar’la diplomatik ilişkilerini kesti: Gerekçe teröre destek
Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, bölgede istikrarsızlığı güçlendirdiği gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu.
CHP’yi eleştirip mi saklasak, yoksa eleştirmeden mi saklasak? (2)
Neden bunca seçim ardından istifa etmeyi hiç düşünmediniz?
Bakan Özlü ‘zeytin kıyımı’ savunmasında: Türkiye’nin büyümesi lazım
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu hafta meclise gelmesi beklenen zeytinlik yasa tasarısını “Türkiye’nin büyümesi lazım” sözleriyle savundu.
Halk TV isyanda: Kepçe kabloları kopardı, 20 kanal yayın yapamıyor
Halk TV, Ankara’da çalışma yapan bir kepçenin kabloları koparması sonucu saatlerdir yayın yapamadıklarını duyurdu.
Açlık grevindeki tutuklu akademisyen Gülmen’in kas ağrıları şiddetlendi
KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça’yla başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, cezaevinden mesaj gönderdi.