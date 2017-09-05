5 Eylül 2017
Yaramazlara biraz batar!
Bolu’daki sarıçam ormanı yangınında yaklaşık 150 hektarlık (120 futbol sahası) büyüklüğündeki alan küle döndü.
Valilik, Diyarbakır’daki PKK operasyonunda biri yaralı olmak üzere gözaltına alınan iki kişinin ‘işbirlikçi’ olduğunu savunurken, HDP ‘silahsız sivillerin’ tarandığını öne sürdü.
Kolombiya’yla ülkedeki silahlı gruplardan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ateşkes anlaşması imzaladı.
Son beş yılda en az 260 çocuğun ‘iş cinayetleri’ne hayatını kaybettiği bildirildi.
CHP içinde 2019’daki yerel seçimler için bazı isimlerin konuşulmaya başlandığı bildirildi.