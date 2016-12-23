Birleşmiş Milletler, Akdeniz’de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığını bildirdi.
Yaramazlara biraz batar!
Berlin’de bir Noel panayırına saldırının faili olduğu düşünülen 24 yaşındaki Tunuslu Anis A. Milano’da polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kültürel ve ahlaki değerlere aykırı içerik yayınladıkları iddiasıyla beş diziye para cezası verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, IŞİD’in iki Türk askerinin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü video ve fotoğraflarla ilgili inceleme yapıldığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’de yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ harekatında yaşanan asker ölümlerine katlanmak gerektiğini söyledi.
Cumhuriyet gazetesi operasyonunda tutuklanan gazete avukatlarından Bülent Utku, CHP milletvekili Şafak Pavey’le yaptığı görüşmede haklarında 49 gündür iddianame düzenlenemediğini hatırlattı: “Savcı çekinmesin, davayı açsın.”