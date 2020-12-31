Gümrük muhafaza ekiplerinin Hatay’da düzenlediği operasyonda, 5 bin ton GDO’lu çeltiğe el konuldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ticaret Bakanlığı, ‘Alo 136’ ihbar hattına gelen, Türkiye’ye yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş pirinç getirileceğine ilişkin ihbarı değerlendiren Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılıkla İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

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İhbarı doğrular nitelikte bilgi ve belgelere ulaşıldı. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan analizde, Rusya’dan İskenderun Limanı’na beş gemiyle yapılacak sevkiyat ‘riskli’ olarak değerlendirildi.

Gemi Takip Sistemi aracılığı ile uydu üzerinden takip edilen gemiler, liman sahasına girişlerinin ardından takip edildi. Gemilerdeki yükün Hatay’da bir antrepoya aktarılması ve yüke ilişkin olarak gümrük beyannamesi açılması sonrasında ekipler harekete geçti.

Antrepoda bulunan 5 bin ton çeltikten numune alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Ankara Gıda Laboratuvarları’na gönderildi. Bu idareden gelen rapor, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesini doğruladı. Gelen raporda, incelenen ürünün GDO analiz sonuçlarının uygun olmadığı aktarıldı.

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Piyasa değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton ağırlığındaki çeltiğe el konulurken, sorumlular hakkında İskenderun başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.