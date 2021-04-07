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Yaramazlara biraz batar!

5 bin Boğaziçili 35 metrelik pankartla ‘Melih Bulu istifa’ dedi

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi, atanmış rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun istifası için binlerce imza topladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından başlayan tepkiler üç aydır dinmiyor. Akademisyenler rutin olarak okul bahçesinde toplanarak rektörlüğe sırtını dönüyor.

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Akademisyenler, bugün 68’inci kez bahçede toplanarak eylem yaptı. Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi de 5 bin mezunun isminin bulunduğu 35 metrelik dev istifa mektubunu Üstün Ergüder Meydanı’nda sergiledi.

Girişimin meydanda okuduğu açıklama şöyle:

10 kişiden yedisi: Boğaziçili öğrenciler haklı

Boğaziçili akademisyenler, 63’üncü kez ‘kayyım rektör’e sırtını döndü

Üyeleri, Boğaziçi Mezunlar Derneği’ne tepkili: Bulu davasına müdahil olun

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