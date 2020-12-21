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Yaramazlara biraz batar!

5 bin 600 dolar bahşiş bıraktı: Restoran müşterisinden Noel hediyesi

ABD’nin Ohio eyaletindeki bir restoranın müşterisi, tüm çalışanlara dağıtılmak üzere 5 bin 600 dolar (43 bin 145 lira) bahşiş bıraktı.

Fotoğraf: nydailynews.com

28 çalışanı olan ‘Souk Mediterranean Kitchen’ adlı restorana giden müşteri, yüklü bahşişi Noel hediyesi olarak bıraktı. Toledo kentindeki restoranda bırakılan bahşiş 28 çalışana eşit olarak dağıtıldı.

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Lokantanın sahibi Moussa Salloukh, Facebook’taki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bu gerçekten oldu. Dün akşam gelen bir misafirimiz bütün çalışanlara eşit dağıtılmak üzere 5 bin 600 dolar bahşiş bıraktı. Her çalışanımız 200’er dolar aldı. Ne kadar cömert ve nazik bir davranış. Biz burada bir aile gibiyiz. Noel öncesi çalışanlarımı çok mutlu etti. Tanımadığı 28 kişinin hayatına dokundu.”

Restoranın çalışanları da salgın nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini, aldıkları 200’er dolarla sevdiklerine Noel hediyesi ve Noel ağacı alacaklarını ve çok sevindiklerini söyledi.

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