Diken

Yaramazlara biraz batar!

5 bin

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen atayacak.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...