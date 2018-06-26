Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen atayacak.
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Habertürk yazarı duyum almış: Kılıçdaroğlu, koltuğunu İnce’ye devredecek
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu Muharrem İnce’ye devretme hazırlığında olduğunu öne sürdü.
Futbol asla sadece 90 dakika değildir…
Dünya Kupası grup aşamasında ikinci tur maçları F, G ve H grubunda oynanan maçlarla sona erdi.
ABD’den ilk 24 Haziran yorumu: ‘İlişkilerdeki sorunları çözelim’ çağrısı geldi
ABD, 24 Haziran’daki çifte seçime dair ilk açıklamasını yaptı.
CHP MYK’sı 26 Haziran’da toplanıyor, Akşener de aynı gün açıklama yapacak
Hem cumhurbaşkanı hem de Meclis seçiminde umduğunu bulamayan CHP 26 Haziran’da toplanıyor.
CHP’li Özkan’a göre İnce’ye ‘liderlik devri’ yok: Kılıçdaroğlu göreve devam edecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kurultay planlarının olmadığını ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun göreve devam edeceğini açıkladı.