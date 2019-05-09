Diken

Yaramazlara biraz batar!

5 bin 254

Papağanına işkence eden Murat Özdemir’e 5 bin 254 lira para cezası kesildi.

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Kılıçdaroğlu: YSK vicdansızlığın adresi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik ‘kınama’ açıklaması yapan Yüksek Seçim Kurulu üyelerine karşı “YSK haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu” dedi.

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