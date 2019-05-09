Papağanına işkence eden Murat Özdemir’e 5 bin 254 lira para cezası kesildi.
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Kılıçdaroğlu: YSK vicdansızlığın adresi oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik ‘kınama’ açıklaması yapan Yüksek Seçim Kurulu üyelerine karşı “YSK haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu” dedi.
AKP ve MHP oylarıyla: ‘YSK kararının gerekçeleri araştırılsın’ önergesine ret
HDP’nin, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine dair iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılmasına yönelik verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.
TRT’den ‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımı yapan şarkıcı Sibel Tüzün’e iptal
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararı sonrası İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle destek veren şarkıcı Sibel Tüzün’ün programı TRT tarafından iptal edildi.
ABD’den İstanbul seçimi açıklaması: Bu olağan dışı durumu not ediyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK tarafından yenilenmesine karar verilen İstanbul belediye başkanlığı seçimi için bir yazılı açıklama yaprak “Özgür ve adil seçimlerin yapılması ve meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır” dedi.
‘Her şey güzel olacak’a AKP’li Özel’den yanıt: Adaletinizin terazisini sileyim
AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine tepki gösteren ünlülere “Adaletinizin terazisini sileyim” diye yanıt verdi.