ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK tarafından yenilenmesine karar verilen İstanbul belediye başkanlığı seçimi için bir yazılı açıklama yaprak “Özgür ve adil seçimlerin yapılması ve meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır” dedi.