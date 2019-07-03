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Yaramazlara biraz batar!

5 bin 225

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki havalimanında ülkeden ‘yasadışı yolla’ çıkarılmaya çalışılan 5 bin 225 kırmızı yanaklı su kaplumbağası ele geçirildi. Yavru kaplumbağaların tutuklanan iki adamın bavullarında bulunduğu açıklandı. 

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Rus denizaltısında yangın: 14 ölü

Rusya Donanması adına okyanus tabanında araştırma yapmakla görevlendirilmiş denizaltı aracı Batiskafta’da ülke karasuları içindeyken çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.

Bursa’da yapımı planlanan biyokütle santral projesine iptal kararı

Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’nce köylüler ile çevrecilerin Toprak Koruma Kurulu’nun onay kararına karşı açtığı davada, Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santrali projesinin iptaline karar verildi. Daha önce de Bursa 2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan davadan iptal kararı çıkmıştı.

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