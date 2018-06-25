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Yaramazlara biraz batar!

5 bin

 

Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders’in duyurduğu ‘Muhammed peygamber karikatür yarışması’nda birinci gelen karikatüriste 5 bin, ikinciye ise 2 bin 500 avro ödül verilecek.

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