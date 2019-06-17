Diken

Yaramazlara biraz batar!

5.64

ABD’de, beyzbolun efsane ismi George Herman ‘Babe’ Ruth’un 1928-1930 yıllarında New York Yankees takımında oynarken giydiği forması rekor fiyata, 5.64 milyon dolara (33.24 milyon lira) satıldı.

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