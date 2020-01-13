ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing’in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar (31.75 milyon lira) ceza öngördü.
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Marmara Denizi’nde kirlilik uyarısı: Sağlığı tehdit ediyor, suların yüzde 70’i arıtılmıyor
Marmara Denizi’ndeki kirlilik seviyesi uzmanlara göre gün geçtikçe artıyor. Söz konusu kirliliğin önüne geçebilmek için, uzmanlar fabrika ve gemi atıklarının denetlenerek, arıtma tesislerinin daha etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.
Yurt dışı havayolu ve konaklama harcamalarında taksit sayısı üçe indi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarında kredi kartı taksit sayısını altıdan üçe indirdi.
11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu
Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.
İBB: Şehir hastanesine metro için 1.5 milyar lira gerekiyor; bakanın sözleri yanıltıcı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, yapımı süren şehir hastanesine de bağlanacak olan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı projesi için 1.5 milyar lira kaynak gerektiğini söyledi.
‘FETÖ’den gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı.