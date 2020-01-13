Diken

Yaramazlara biraz batar!

5.4 milyon

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing’in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar (31.75 milyon lira) ceza öngördü.

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11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu

Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.

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