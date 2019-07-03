Afrika ülkesi Ruanda’da, 2 bin kişi ‘sağlıklı ve formda kalmak’ konulu bir konferans için 5 dolar (28.9 lira) giriş ücreti ödedi. Ancak başkent Kigali’deki konferans salonuna ulaştıklarında, öyle bir konferans olmadığını, dolandırıldıklarını fark etti.