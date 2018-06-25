Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) hazırladığı rapora göre Türkiye’nin otoyol kalitesi puanı 10 üzerinden 5. Namibya ve Ruanda da aynı puanda.
Yaramazlara biraz batar!
Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) hazırladığı rapora göre Türkiye’nin otoyol kalitesi puanı 10 üzerinden 5. Namibya ve Ruanda da aynı puanda.
Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL’in kaldırılması konusunda bir irade olduğunu ve zamanı belirlenerek adım atacaklarını söyledi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı. Sonuçlar, Çağlayan’daki İstanbul adliyesinde bulunan il seçim kuruluna tüm ilçe seçim kurulu başkanları tarafından götürüldü. İl seçim kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği kurul kapısına asılarak ilan edildi. 150 bin geçersiz oy Sonuçlara göre kentteki 10 milyon 573 bin 543 […]
AKP’li bir yetkili, “MHP ile seçim sürecinde bazı görüş farklılıklarımız oldu. Ancak yeni bir döneme girilirken iki taraf da birlikte hareket etme dönemine girildi” dedi. MHP’li bir yetkili de “Kabinede cumhurbaşkanının uygun göreceği MHP’ye yakın bazı isimlerin olması mümkün” diye konuştu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, dört Alman vatandaşının dün Türkiye’de yapılan seçimler süresince göz altına aldığını ve birinin daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.