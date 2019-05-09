Diken

Yaramazlara biraz batar!

5.2 milyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan kazandığı 5.2 milyon TL tazminatını dün itibarıyla Çocuk Esirgeme Kurumu’nun hesabına yatırdı.

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