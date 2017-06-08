Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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494 milyar 300 milyon


Türkiye’de son beş yılda 494 milyar 300 milyon adet sigara tüketildi, bunun için de 185 milyar 500 milyon lira harcandı.

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