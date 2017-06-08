Türkiye’de son beş yılda 494 milyar 300 milyon adet sigara tüketildi, bunun için de 185 milyar 500 milyon lira harcandı.
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Üniversiteli Çakıroğlu’nun katil zanlısına müebbet ve 69 yıl hapis talebi
Üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili bir sanığa müebbet ve 69 yıl hapis cezası istendi.
Bir umut: Istrancalardaki maden için ‘ÇED gerekli değildir’ raporuna yargı freni
Kırklareli’ndeki Istranca ormanlarında çevre ve şehircilik il müdürlüğünün bakır madeni arama sondaj çalışması için verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ raporunun yürütmesi durduruldu.
Tek başına kaldı: Açlık grevindeki Gülmen’in koğuş arkadaşlarına hücre cezası
İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan iki eğitimciden Nuriye Gülmen’in koğuşunda birlikte kaldığı iki arkadaşı, daha önce aldığı disiplin cezaları infaz edilerek beşer günlük hücre cezasına çarptırıldı.
Üniversitelinin ezilmesinde ‘asli kusurlu’ sekiz kişiye yargılama izni yok
Kadıköy’de geçen yıl hafriyat kamyonunun ezdiği üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümünde ‘asli kusurlu’ olarak gösterilen sekiz kişi hakkında İstanbul Valiliği ‘sorumlu olmadıkları’ gerekçesiyle yargılama izni vermedi.
Zeytinliklerin ‘ölüm fermanı’ denen madde komisyona geri çekiliyor
AKP grup başkanvekili Mustafa Elitaş, ‘Üretim Reform Paketi’ndeki üreticilerce zeytinlik sahaların ‘ölüm fermanı’ diye nitelenen maddenin komisyona çekileceğini söyledi.