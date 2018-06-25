Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına Türkiye’den katılanların yüzde 49’u ‘siyasi veya ticari sebeplerle tamamen uydurma haberler’le karşılaştığını söyledi.
Yaramazlara biraz batar!
Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına Türkiye’den katılanların yüzde 49’u ‘siyasi veya ticari sebeplerle tamamen uydurma haberler’le karşılaştığını söyledi.
Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Muharrem İnce’nin seçim sonuçlarını kabul ettiği yönündeki açıklamasının takdir edilmesi gerektiğini söyledi.
AKP’li bir yetkili, “MHP ile seçim sürecinde bazı görüş farklılıklarımız oldu. Ancak yeni bir döneme girilirken iki taraf da birlikte hareket etme dönemine girildi” dedi. MHP’li bir yetkili de “Kabinede cumhurbaşkanının uygun göreceği MHP’ye yakın bazı isimlerin olması mümkün” diye konuştu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seçim sonuçlarının ardından AKP’ye oy verenleri eleştirdi. Tanal “Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Bu millete her şey müstahak” dedi.
Avusturya’nın koalisyon ortağı Özgürlük Partisi’nden Johann Gudenus, Avusturya’da yaşayıp da Erdoğan’a oy verenlerin ‘Türkiye’ye gitmelerinin daha iyi olacağını’ söyledi.