Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisine derdini anlatınca dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası kadın Dilek Özçelik’in babası “Arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?” dedi.