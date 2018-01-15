Kasım 2017 itibariyle Türkiye’de son 10 yılda evlendirilen çocuk sayısı.
Yaramazlara biraz batar!
Kasım 2017 itibariyle Türkiye’de son 10 yılda evlendirilen çocuk sayısı.
Genelkurmay Başkanlığı, kısa süre önce ‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. Akın idari inceleme kapsamında açığa alındı.
Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiği Mehmet Altan’ın avukatlarınca yapılan tahliye başvurusu üst mahkemece reddedildi.
Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisine derdini anlatınca dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası kadın Dilek Özçelik’in babası “Arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından ‘Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye B planı mı geliyor’ tartışmaları başladı.
ABD’nin Suriye’de YPG merkezli yeni bir ordu kurma planına Türkiye’nin ardından Rusya ve Suriye de sert çıktı.