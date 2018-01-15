Diken

Yaramazlara biraz batar!

482 bin

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Kasım 2017 itibariyle Türkiye’de son 10 yılda evlendirilen çocuk sayısı.

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