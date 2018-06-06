48 yıllık futbol emekçisi Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

Eski milli sporcu ve futbol dünyasının en tanınmış teknik direktörlerinden Ümit Kayıhan, 64 yaşında hayatını kaybetti.

İki hafta önce zatürre başlangıcı teşhisiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Kayıhan bir haftadır çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

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Futbola hem futbolcu hem de teknik adam olarak uzun yıllar hizmet veren, televizyonda yorumculuk da yapan Kayıhan’ın cenaze namazı yarın İzmir’de Alsancak Hocazade Cami’nde öğle namazının ardından kılınacak. İzmir’in en sevilen spor adamlarından Kayıhan’ın vasiyeti üzerine cenazesi yazlığının bulunduğu Çeşme Alaçatı’da toprağa verilecek.

48 yıldır futbol dünyasında, 14 takım çalıştırdı

İzmir’de 1954 yılında doğan eski milli futbolcu Ümit Kayıhan, futbola 1970’li yıllarda Göztepe’de başladı.

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Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor formaları giyen Kayıhan, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Karşıyaka’da gerçekleştirdi.

Altınordu, Göztepe, Altay, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Ankaragücü, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor kulüplerine çalıştıran Kayıhan, futbolcu olarak Altay’da Türkiye Kupası’nı kaldırıp teknik adam olarak Göztepe’yi Süper Lig’e çıkardı.

Futbolculuk yıllarının ardından İngiltere’de antrenörlük eğitimi gören Kayıhan, Altay’da üç farklı dönemde teknik adamlık yapıp takımı son olarak 2013-14 sezonunda çalıştırdı.