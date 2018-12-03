48 komandoya itaatsizlik davası: Askerler ‘İhmal sonucu dört kayıp verdik’ diyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2017’de yapılan bir operasyona katılan Bolu Komando Tugayı askerlerinden 48’ine emre itaatsizlikten dava açıldı. Askerler ise komutanlarının ihmali sonucu dört arkadaşlarının hayatını kaybettiği iddiasında.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Bolu 2’nci Komando Tugayı’na bağlı birlikler, 15 ekim 2017’de Çukurca’da ‘Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu’a katıldı. Görevde dört can kaybı, altı yaralı veren askerler, sekiz gün sonra ana üs bölgesine döndü.

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Askerler operasyona çıkmak istemedi

Yeniden ‘operasyon olabilir’ şeklinde emir gelince askerler hem fiziken hem ruhen yorgun olduklarını, ayrıca arkadaşlarını kaybetmeleri nedeniyle de morallerinin bozuk olduğunu söyledi. Göreve çıkmaları yönünde komutanları tarafından baskı yapılan ve hakarete uğradıklarını iddia eden bölükteki görevli askerlerin tamamı istifa ettiklerini söyledi. Bunun üzerine tugay komutanı birliğe gelerek, ‘istifa kararını geri almaları halinde haklarında hiçbir soruşturma başlatılmayacağı’ sözünü verdi. 48 uzman çavuştan 18’ istifaden vazgeçti. 30 uzman çavuş ise istifa kararında direndi.

‘İstirahat etmeden, plan yapmadan operasyona çıktık’

Ancak konu kapanmadı ve soruşturmaya dönüştü. Dosyaya giren bir uzman çavuşun savunması, operasyonla ilgili ciddi ihmal iddiasını gündeme getirdi. 12 Ekim 2017’de iç güvenlik harekâtı bölgesine giderken yaşadıkları kaza sonucunda bir arkadaşlarını şehit verdiklerini ifade eden uzman çavuş, şunları anlattı: “Birinci komanda taburu unsurları 15 Ekim 2015 tarihinde tır, kamyon, indirme işlemini yapmış, aynı gün depolarını kurmuş ve gecesinde operasyon faaliyetlerine başlamıştır. Operasyona dinlenmeden, istirahat etmeden ve ayrıntılı bir plan yapmadan çıkan birliğimiz operasyonda şehit ve yaralı vermiştir. Ayrıntılı planlama yapılmamıştır. Operasyon emniyet tedbirlerinin hiçbiri uygulanmamıştır. Operasyon esnasında dört arkadaşımız şehit altı arkadaşımızı yaralı vermemiz bizi psikolojik anlamda etkilemiştir.”

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Helikopter boş döndü

Operasyonu icra edilirken 1800 rakımlı tepede sekiz gün boyunca konuşlandıklarını anlatan uzman, savunmasında yürüyemeyecek derecede olan personelin komutanın hakaretine uğradığı, yıpranan personelin gelen helikoptere bindirilmediği belirtildi.

O tarihte izinliydik

Uzman çavuş, savunmasında, katılmadıkları operasyon emrinin kendilerine sonradan yazılı olarak verilmemesine, komutanlarının kendilerine verdikleri izin belgesinde 24-26 Ekim tarihlerinde izinli olduklarına da dikkat çekti.