48. İstanbul Müzik Festivali ekranlarda: Açılış konseri ücretsiz

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, yarın Tekfen Filarmoni Orkestrası konseriyle açılıyor. Konser ücretsiz izlenebilecek.
‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla düzenlenecek festival bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle online yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen festival boyunca, 18 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında her gün yeni bir konser erişime açılacak.
Erişime açılan her konser bir ay boyunca yayında kalacak.
İzleyiciler 20 liraya bilet (kombine 250 lira) satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra yedi gün boyunca görüntüleyebilecek.
Festival konserleri cep telefonu, tablet, bilgisayar ekranı ve akıllı televizyon gibi farklı cihazlarla izlenebilecek.
Festival kapsamında düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri ise İKSV Youtube kanalından ücretsiz izlenebilecek.
Yarın saat 20.00’de başlayacak açılış konseriyse İKSV Youtube kanalından ve internet sitesinden ücretsiz olarak yayımlanacak.
Şef Aziz Şokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserde Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok’tan eserler dinleyicilerle buluşacak.