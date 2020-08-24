48 gün yoğun bakımda kalıp virüsü yendi: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim

Mersin’de, Tarsus Devlet Hastanesi’nde temizlik şefi olarak görev yapan 49 yaşındaki Ahmet Yertan’a 10 Mart’ta Covid-19 tanısı konuldu. 21 günü entübe halde, 48 gün yoğun bakımda kalan Yertan plazma tedavisiyle hayata tutundu. Ve, önlemleri hiçe sayanları uyardı: “O zaman kendime, ’10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim’ dedim. Yaşayan bilir.”

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Taburcu edildikten sonra evinde evinde dinlenmeye devam eden Yertan, kişisel hijyenine dikkat ettiğini, çalıştığı süreçte de çevresindeki herkese çok mesafeli yaklaştığını belirterek şunları söyledi: “Allah’ım kimseyi bu hastalığa düşürmesin. Çok kötü bir süreç. Entübe halini zaten hatırlamıyorsunuz. Halüsinasyonların, rüyaların görüldüğü bir süreç. Öteki tarafa gidip gelmek gibi bir şey. Bunu yaşayan bilir. Bazı insanlar hala anlamış değil ne yazık ki.”

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‘Ne demek olduğunu yaşayan bilir’

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hemşirelere, “Buraya nereden geldim, kaç gün kaldım” diye sormak zorunda kaldığını anlatarak, çocuklarının kendisini “48 gün sonra eve hoş geldin” yazısıyla karşıladığını söyledi. Yertan şu ifadeleri kullandı: “Nefessiz kalmanın, oksijensiz kalmanın ne demek olduğunu yakalananlar biliyor. Kaslarım erimiş, yürümeyi unutmuşum. Lavaboya gidip gelişim olan beş dakikanın hesabını yaptım. Burnumda hortumla lavaboya gidip geliyordum, kendimi öyle kandırıyordum hala oksijen alıyormuşum gibi. O zaman kendi kendime ’10 dakikalık oksijen için tüm servetimi veriedim’ dedim. Bunu ancak yaşayan bilir.”

‘Öbür tarafa gidip geliyorsunuz’

Yertan’ın maske takmayanlara ilişkin uyarısı ise şöyle: “Candan daha önemli bir şey yok, diye düşünüyorum. Çünkü sadece bir kişi hasta olmuyor, bütün aile bundan etkileniyor. 14 gün karantinada kalıyorsunuz, bütün işleriniz aksıyor. Entübe olunca da öbür tarafa gidip geliyorsunuz.“

Maskesiz gördüğü herkesi de uyardığını dile getiren Yertan şöyle devam etti: “Maske takmayan çok insanla karşılaştım. ‘Neden maske takmıyorsunuz’ diye sorduğumda, ‘Bize bir şey olmaz’ diyorlar. ‘Ben hiç öyle bir şey demedim ama bana bulaştı. bir ay boyunca entübe kaldım. Nasıl yaşadım, bilmiyorum’ dedim. Bir akaryakıt istasyonuna gittim, iki genç maske takmamıştı. Hastaneden yeni çıktığımı, entübe kaldığımı söyledim. Hemen maskelerini taktılar. Bu hastalık sadece kişiye bulaşmıyor, eve gittiklerinde ailelerine de bulaşıyor. Hep birlikte tedbir almak zorundayız. Ben çok titiz, çok fazla dikkat etmeme, korunmama rağmen yakalandım.”