Meteoroloji verilerine göre Marmara’da bu yıl temmuz ayında son 13 yılın yağış rekoru kırıldı.
Yaramazlara biraz batar!
Posta gazetesi tarafından yazılarına son verilen gazeteci Yazgülü Aldoğan sordu: “Tazminatsız atılmamın nasıl bir gerekçesi olabilir?”
ÖSYM’nin 31 Temmuz’da sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) ilgili ayrıntılı değerlendirme raporu ‘kara tablo’yu ortaya koydu.
AK Parti’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır” dedi.
Dünyanın en büyük lüks segment otomobil ve ağır vasıta araç üreticisi Alman Mercedes firması ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları uygulamaya bugün itibarıyla koymasının ardından bu ülkedeki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı.
‘Yağmaya azmettirme’ suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın mal varlığına tedbir konurken yurt dışına çıkışına yasak getirildi.