Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Arjantin ve Uruguay karanlıkta kaldı. Arjantin’deki enerji sağlayan kurumdan yapılan açıklamada, toplam nüfusu 48 milyon olan iki ülkenin tamamında, Brezilya ve Paraguay’ın ise bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

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