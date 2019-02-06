MÜJDE YAZICI ERGİN

47’nci İstanbul Müzik Festivali, ‘var olmanın karanlığı, var olmanın aydınlığı’ temasıyla bu yıl 11-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival Barok müziğin devlerinden 20’nci yüzyılın en çarpıcı bestecilerine, cazdan Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 150 eserle 15 farklı mekânda 22 konsere ev sahipliği yapacak.

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Festival programı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya konuşmacı olarak katıldı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, “Hayatı, müziği, kültürü ve sanatı, tüm aydınlığı ve renkliliğiyle yaşayacağımız, ruhumuzu zenginleştirecek bir festival dönemi bizi bekliyor. Konservatuvar öğrencilerinin her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak katılabilecekleri festivali bu yıl iki bin üniversite öğrencisinin de kendilerine hediye ettiğimiz İKSV Kültür Sanat Kart ile, belki de ilk kez, takip edecek olmaları bize büyük bir heyecan veriyor. Kültür yaşamına erişim ve katılımı artırmaya yönelik bu girişimimizin yanı sıra genç müzisyenlere destek vermeye de devam ediyoruz. 2018 Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü, genç piyanist Can Çakmur’a, 47’nci İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreninde sunacağız” dedi.

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Festival programı ve temasına dair detayları aktaran İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise konuşmasında festivalin 2011 yılından günümüze uluslararası bestecilere verdiği siparişlerle bugüne dek 16 çağdaş eseri klasik müzik repertuvarına kazandırdığını vurguladı.

Festival 15 farklı mekana yayılacak

İstanbul Müzik Festivali müzikseverleri İstanbul’un 15 farklı mekânında ağırlayacak. Aya İrini Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall, İş Sanat Konser Salonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rahmi M. Koç Müzesi, Süreyya Operası, Zorlu PSM, Kapalıçarşı ve Neve Şalom Sinagogu festivale ev sahipliği yapacak.

Ayrıca İstanbul’un tarihi mekânlarından Samatya’da yapılacak Müzik Rotası ile ilk kez Altımermer Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Surp Anarad Hığutyun (Günahsız Meryem Ana) Ermeni Katolik Kilisesi, Aya Konstantinos ve Eleni Rum Ortodoks Kilisesi ve Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi’ne konuk olacak. Ücretsiz olan Hafta Sonu Klasikleri ise bu yıl Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi ile Galata Meydanı’nda yapılacak.

47’nci İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserinin solisti 17’nci Uluslararası Fryderyk Chopin Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü alan 1994 doğumlu piyanist Seong-Jin Cho olacak.

2015’ten bu yana Carnegie Hall’dan Amsterdam Concertgebouw’ya prestijli salonların, Berlin Filarmoni’den St. Petersburg ve Seul Filarmoni’ye önemli orkestraların konuğu olan, Valery Gergiev’den Esa-Pekka Salonen’e önde gelen şeflerle çalışan ve Simon Rattle’ın ‘piyanoda bir şair’ diye bahsettiği Seong-Jin Cho, Türkiye’de ilk kez dinleyicilerle buluşacak. İstanbul Müzik Festivali’nin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sürekli şefi ve sanat yönetmeni Aziz Shokhakimov yönetiminde sahnede olacağı açılış konseri, 11 Haziran salı günü akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

Onur Ödülü Prof. Rengim Gökmen’e

47’nci İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel müzik direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, orkestra şefi Devlet Sanatçısı Prof. Rengim Gökmen’e takdim edilecek. Rengim Gökmen’e ödülü 47’nci İstanbul Müzik Festivali açılış töreninde sunulacak.

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü The Times’ın ‘hiç kuşku yok ki dünyanın yaşayan en büyük müzisyenlerinden biri’ olarak tanımladığı Yuri Bashmet’e sunulacak. Yuri Bashmet’e ödülü, Moskova Solistleri ile 20 Haziran perşembe akşamı Aya İrini’de Türkiye İş Bankası gösteri sponsorluğunda yapılacak konseri öncesinde takdim edilecek.

Programla ilgili daha detaylı bilgi almak için festivalin resmi sosyal medya hesaplarına göz atabilirsiniz.

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