474 bin 239

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2017 yılında Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan ve Noel Baba Müzesi olarak da bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Likya Birliği’nin altı önemli kentinden Myra Antik Kenti’ni ziyaret eden kişi sayısı.