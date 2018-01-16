474 bin 239

2017 yılında Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan ve Noel Baba Müzesi olarak da bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Likya Birliği’nin altı önemli kentinden Myra Antik Kenti’ni ziyaret eden kişi sayısı.
Yaramazlara biraz batar!
2017 yılında Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan ve Noel Baba Müzesi olarak da bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Likya Birliği’nin altı önemli kentinden Myra Antik Kenti’ni ziyaret eden kişi sayısı.
İzmir’de isyan eden bir işçi, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp İŞKUR binasının önüne fırlatarak, “İşçiyim ben, aç işçi! Benim hakkımı savunmuyorlar, patronun avukatlığını yapıyorlar” dedi.
Türk Hava Yolları (THY) ve alt markası Anadolujet, ek gelir sağlamak adına acil çıkışlardaki koltuklardan sonra diz mesafesi geniş koltuklardan da ek ücret almaya başladı. Dış hat uçuşlarında geniş koltuk seçimi yapacak olan yolcular 19 ila 79 dolar arası ek ücret ödeyecek.
Türkiye’nin NATO için önemli bir ülke olduğuna değinen Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını anlattı.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), dün ‘Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru’ olarak güzergahı açıklanan ‘Kanal İstanbul’ projesi için uyardı: “İstanbul lodos estiğinde dayanılmaz bir şekilde çürük yumurta kokusuna maruz kalacaktır.”
Washington merkezli Freedom House (Özgürlük Evi) adlı düşünce kuruluşu, 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu’nda Türkiye’yi ilk kez özgür olmayan ülkeler kategorisine aldı.