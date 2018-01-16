474 bin 239

Diken

Yaramazlara biraz batar!

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2017 yılında Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan ve Noel Baba Müzesi olarak da bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Likya Birliği’nin altı önemli kentinden Myra Antik Kenti’ni ziyaret eden kişi sayısı.

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SON HABERLER

Akşam Postası / 16 Ocak 2018

Washington merkezli Freedom House (Özgürlük Evi) adlı düşünce kuruluşu, 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu’nda Türkiye’yi ilk kez özgür olmayan ülkeler kategorisine aldı.

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