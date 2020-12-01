47 yıllık karı-koca aynı gün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan 47 yıllık evli çift, aynı gün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: NBC

Hastanede tedavi altına alınan Leslie (75) ve Patricia McWaters (78) 24 Kasım’da hastalığa yenik düştü. Ölüm belgelerinde, ölüm saati ‘aynı’ olarak kayda geçti.

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Kızları Joanna Sisk, “Romeo ve Juliet gibi.. güzel, bir o kadar da trajik. İkisi de birbirinden hiç ayrı kalmak istemezdi. Önce annem gitti, çok kısa bir süre sonra da babam” dedi.

İnsanın ebeveynlerinden birini kaybetmesinin çok zor olduğunu söyleyen Sisk, “İkisini birden kaybetmek çok daha zor, çok acı, tarif edilemez. Bütün aile perişan olduk” ifadelerini kullandı.

Emekli hemşire Patricia McWaters ve yıllarca kamyon şoförlüğü yapan Leslie McWaters’ın iki kızları, üç torunları, altı torun çocukları var.