47 yıllık CHP’li Edremit belediye başkanı istifa etti: Başka partiye geçiyorum

Balıkesir Edremit’in CHP’li belediye başkanı Kamil Saka partisinden istifa etti.

Fotoğraf: DHA

Edremit adliyesindeki ilçe seçim kuruluna istifa dilekçesini sunan Saka, 1972’den beri CHP üyesi olduğunu, 1987’den beri yedi dönemdir de belediye başkanlığı yaptığını ifade etti.

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Dilekçesinde “Önümdeki siyasal yaşamımı bir başka partide devam ettireceğimden dolayı partiden ayrıldım” ifadelerini kullanan belediye başkanı, ilçede beş yıl önceki ön seçimde 11 aday arasında en yüksek oyu aldığını dile getirdi.

Saka şöyle devam etti: “Edremit tarihinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkanı oldum. Oldukça başarılı bir belediye sürecinden sonra nedenini bilmediğim bazı şeylerden dolayı aday yapılmadım. Bir tek şey öğrenmek istedim… Neden? Neden aday yapılmadığımın söylenmesini istedim. Bunu bile söylemeye tenezzül etmediler. Adeta ‘kullanılıp atılmış mendil parçası’ gibi telefonlarıma bile cevap vermediler. Buna sayın genel başkan ve başkan yardımcıları da dahil. Demek ki istenmediğim bir parti… İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi yeniden ana köklerine döndüğünde, yani Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olduğunda partide yerimiz devam edecektir.”

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Saka’nın DSP’ye geçeceği belirtildi.