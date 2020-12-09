47 yıl önce ‘ödünç aldığı’ kale anahtarını postayla yolladı

Britanya’da, 11’inci yüzyılda inşa edilen bir kalenin, 47 yıldır kayıp olduğu sanılan anahtarı kimliğini açıklamayan bir kişi tarafından iade edildi.

Fotoğraflar: English Heritage

Kent bölgesindeki St Leonard Kalesi’nin anahtarını İngiliz Kültür Mirası Kurumu’na postayla yollayan kişi bir de not yazdı. Anahtarı, 1973 yılında ‘ödünç aldığını’ yazan bu kişi, geç iade ettiği için de özür diledi.

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Kurumda görevli küratörlerden Samantha Stone, 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen anahtarın hala kapının kilidine oturduğunu söyledi.

“Yollayan kişi daha fazla bilgi paylaşsa daha iyi olurdu” diyen Stone, kendileriyle iletişim kurduğu takdirde başının derde girmeyeceğini, bu kişiyi kuruma üye yapacaklarını söyledi.