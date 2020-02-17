47 yıl önce ABD’de kaybettiği yüzük Finlandiya’daki bir ormanda bulundu

ABD’li Debra McKenna’nın (63), 1973 yılında Maine eyaletinin Portland kentinde kaybettiği yüzük, geçen ay Finlandiya’daki bir ormanda bulundu. McKenna, 47 yıl sonra yüzüğüne kavuştu.

Fotoğraflar: WGME TV

Yüzüğü, lise öğrencisiyken bir mağazada kaybettiğini anlatan McKenna şunları söyledi: “Yüzük bana 2017’de kaybettiğim eşim Shawn’un hediyesiydi. Aynı liseye gidiyorduk. O, benden bir sınıf büyüktü. 1973’te, mezun olup üniversiteye başlarken okul yüzüğünü bana hediye etti. Ben maalesef Shawn’un adının yazılı olduğu yüzüğü bir mağazada kaybettim.”

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Eşi Shawn’la 40 yıl evli kaldıktan sonra onu kaybettiğini söyleyen McKenna, geçen ay Finlandiya’da, Kaarina adlı yerleşim birimindeki bir ormanlık alanda dedektörle arama yapan bir görevlinin toprağın yüzeyinin 20 santimetre altında yüzüğü bulduğunu söyledi.

“Yüzüğün üzerinde Morse Lisesi’nin adı, Shawn’un adının baş harfleri ve mezun olduğu yıl yazıyordu. Mezunlar derneği aracılığıyla kime ait olduğunu öğrenip bana ulaştılar. Ben kaybettikten sonra bulan kişi onu Finlandiya’da düşürmüş olmalı” diyen McKenna geçen hafta yüzüğün kendisine postayla ulaştırıldığını söyledi.

“Bu kadar çok olumsuzluğun olduğu dünyada hala böyle duyarlı insanların olduğunu görmek çok sevindirici. Bulan kişi iş edinmiş ve sahibin bulmak için uğraşmış” diyen McKenna, paket kendisine ulaştığında ağladığını söyledi.