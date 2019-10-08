Diken

Yaramazlara biraz batar!

47 bin

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan 50 bine yakın şirketin ismini yayınladı.

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