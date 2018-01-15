47 bin 500

Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Mehmet Özgür Boza’nın Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakını satın almak için ödediği fiyat (TL).

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SON HABERLER

Hükümetten CHP’ye ‘Atatürk’lü tepki: Bunlar İstanbul’da yöneticilik yapamaz

  Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirirken,  “Bir de çıkıp ‘Benim partimi Atatürk kurdu’ diyeceksin” dedi. Cumartesi günkü kongrede göreve gelen Kaftancıoğlu’nun sosyal medya mesajlarında ‘Ermeni soykırımı’ tanımlamasını kullanması, HDP’ye sıcak mesajlar göndermesi ve CHP’lilerin de kullandığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını eleştirmesi tartışma yaratmıştı. İl başkanı seçilmesinden […]

Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir…

Hemen tüm kurumlarının erkeklere, erkekliğe ve doğal olarak ‘sığlığa’ teslim edildiği bir memlekette, Canan Kaftancıoğlu müesses nizamı ürküttü kuşkusuz.

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