47 bin 500

Mehmet Özgür Boza’nın Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakını satın almak için ödediği fiyat (TL).
Yaramazlara biraz batar!
Mehmet Özgür Boza’nın Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakını satın almak için ödediği fiyat (TL).
Genelkurmay Başkanlığı, kısa süre önce ‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. Akın idari inceleme kapsamında açığa alındı.
ABD’nin Suriye’de YPG merkezli yeni bir ordu kurma planına Türkiye’nin ardından Rusya ve Suriye de sert çıktı.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirirken, “Bir de çıkıp ‘Benim partimi Atatürk kurdu’ diyeceksin” dedi. Cumartesi günkü kongrede göreve gelen Kaftancıoğlu’nun sosyal medya mesajlarında ‘Ermeni soykırımı’ tanımlamasını kullanması, HDP’ye sıcak mesajlar göndermesi ve CHP’lilerin de kullandığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını eleştirmesi tartışma yaratmıştı. İl başkanı seçilmesinden […]
Hemen tüm kurumlarının erkeklere, erkekliğe ve doğal olarak ‘sığlığa’ teslim edildiği bir memlekette, Canan Kaftancıoğlu müesses nizamı ürküttü kuşkusuz.
Adana’da işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun’u bindiği minibüste öldüresiye döven dört üniversite öğrencisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.