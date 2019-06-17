Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın ekran buluşması için “Yurttaş ne diyecek?” sorusuna yanıt aramak amacıyla yayını ‘dışarıda’ izledim. Önce Üsküdar’daki Uncular Caddesi üzerindeki Uncular Kıraathanesi’ne gittim. Bir sonraki adresim ise Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’ydı.