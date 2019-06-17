Diken

Yaramazlara biraz batar!

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TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü öncesinde, Türkiye’deki arazilerin yüzde 47’sinin çölleşme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna, yılda 640 milyon ton toprağın kaybolduğuna dikkat çekti.

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