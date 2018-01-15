17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi işadamı Rıza Sarraf’ın eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’a ‘hediye ettiği’ saatin fiyatı (avro).
Yaramazlara biraz batar!
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi işadamı Rıza Sarraf’ın eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’a ‘hediye ettiği’ saatin fiyatı (avro).
Adana’da işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun’u bindiği minibüste öldüresiye döven dört üniversite öğrencisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’daki İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri’nin medikal firmalara toplamda 600 milyon TL’ye yakın borcu olduğu ve borçların da dört yıl gecikmeli ödendiği bildirildi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirirken, “Bir de çıkıp ‘Benim partimi Atatürk kurdu’ diyeceksin” dedi. Cumartesi günkü kongrede göreve gelen Kaftancıoğlu’nun sosyal medya mesajlarında ‘Ermeni soykırımı’ tanımlamasını kullanması, HDP’ye sıcak mesajlar göndermesi ve CHP’lilerin de kullandığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını eleştirmesi tartışma yaratmıştı. İl başkanı seçilmesinden […]
Petrol Ürünleri ve İşverenler Sendikası (PÜİS), benzinin litre fiyatına 7-9 kuruş aralığında zam beklendiğini açıkladı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Halkbank yetkilisi Hakan Atilla’nın yargılandığı ABD’deki dava sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, davanın Türkiye’ye zarar verecek bir boyuta gelmesini beklemediğini söyledi.