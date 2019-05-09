Diken

Yaramazlara biraz batar!

46 milyon

Avustralya Merkez Bankası 2018 yılında piyasaya sürülen 50 Avustralya Doları banknotlarında sorumluluk anlamına gelen ‘responsibility’ kelimesinde imla hatası yapıldığını söyledi ve bir sonraki baskıda bunun değiştirileceğini duyurdu.

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