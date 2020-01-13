Merkezi İsveç’teki mobilya devi IKEA, ABD’nin California eyaletinde, satın aldıkları şifonyer iki yaşındaki oğullarının üzerine düşüp ölümüne neden olduğu için aileye 46 milyon dolar (274.44 milyon lira) ödeyecek.
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Türkiye’de şeriat tehlikesi var mı?
“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.
700 bin kişilik ‘sahte emeklilik’ vurgunu; SGK maaş ve ikramiyeleri geri istiyor
Türkiye’de yasal olarak ticari faaliyeti olmayan şirketlere kayıtlı, fiili ve gerçek çalışması olmadığı tespit edilen 350 bin kişinin emekliliği iptal edildi. ‘Sahte emeklilik şirketleri’ aracılığıyla işlem yaptıranların sayısının 700 bine ulaştığı belirtildi.
Marmara Denizi’nde kirlilik uyarısı: Sağlığı tehdit ediyor, suların yüzde 70’i arıtılmıyor
Marmara Denizi’ndeki kirlilik seviyesi uzmanlara göre gün geçtikçe artıyor. Söz konusu kirliliğin önüne geçebilmek için, uzmanlar fabrika ve gemi atıklarının denetlenerek, arıtma tesislerinin daha etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.
Yurt dışı havayolu ve konaklama harcamalarında taksit sayısı üçe indi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarında kredi kartı taksit sayısını altıdan üçe indirdi.
11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu
Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.