Diken

Yaramazlara biraz batar!

46 milyon

Merkezi İsveç’teki mobilya devi IKEA, ABD’nin California eyaletinde, satın aldıkları şifonyer iki yaşındaki oğullarının üzerine düşüp ölümüne neden olduğu için aileye 46 milyon dolar (274.44 milyon lira) ödeyecek.

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“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.

11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu

Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.

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