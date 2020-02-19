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Yaramazlara biraz batar!

46 gündür aranan Gülistan’dan hala bir haber yok

Tunceli’de, 5 Ocak’tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu (21) arama çalışmaları, 46 gündür sürüyor. Uzunçayır Baraj Gölü’nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için dört gündür su altı dalışı yapılamazken, botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması yapıldı. Çalışmalardan bugün de bir sonuç alınamadı.

Fotoğraflar: DHA

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak’ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamayınca Diyarbakır’da oturan ailesi Tunceli’ye giderek güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan’ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırılmıştı.

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Baraj gölü civarında Doku’ya ait, “Baskı yapıldı” ifadeleri yer alan bir not bulunmuştu. Doku’nun Sarı Saltuk köprüsü üzerinde çömelmiş bir halde yoldan geçen bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Arama çalışmalarına AFAD görevlileri, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK Timi ile Van Emniyet Müdürlüğü’nden su altı arama- kurtarma ekipleri katılıyor. Bugünkü arama çalışmalarında da Gülistan Doku’dan ize rastlanılmadı.

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