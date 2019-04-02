Diken

Yaramazlara biraz batar!

46 bin 800

Britanya’nın ünlü müzik grubu Beatles’ın kariyerine tek başına devam eden üyesi Paul McCartney’nin lisede edebiyat derslerinde kullandığı defter açık artırmada 46 bin 800 sterline (yaklaşık 334 bin lira) sterline alıcı buldu.

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