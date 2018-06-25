1 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde yazılı basında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konu olduğu 46 bin 462 haber çıkarken, diğer adayların konu olduğu toplam 35 bin 497 haber yapıldı.
Yaramazlara biraz batar!
1 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde yazılı basında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konu olduğu 46 bin 462 haber çıkarken, diğer adayların konu olduğu toplam 35 bin 497 haber yapıldı.
Avusturya’nın koalisyon ortağı Özgürlük Partisi’nden Johann Gudenus, Avusturya’da yaşayıp da Erdoğan’a oy verenlerin ‘Türkiye’ye gitmelerinin daha iyi olacağını’ söyledi.
CHP’nin 41 yıl sonra Elazığ’dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya çağırdı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olağanüstü hali kaldırma çağrısı yaptı. Maas, bunun ikili ilişkilerin düzelmesinde ‘önemli bir adım’ olacağını söyledi.
Hem cumhurbaşkanı hem de Meclis seçiminde umduğunu bulamayan CHP 26 Haziran’da toplanıyor. Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ kazandı. CHP geçen seçime göre yüzde 3 oy kaybetti. CHP’nin adayı Muharrem İnce ise umduğu gibi ikinci tura kalamadı. Genel merkeze yönelik eleştiriler sürerken bir toplantı haberi geldi. CNN Türk’ün […]
Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, mazbatasını aldıktan sonra tahliye başvurusu yapacak. Güven, altı ay önce ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt kurup yönetme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Hakkari’den HDP adayı gösterilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini kazandı. İkinci başvuru Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin adaylığının YSK tarafından kesinleşmesinden sonra yargılandığı mahkemeye tahliye başvurusunda bulunduklarını ancak olumlu ya […]