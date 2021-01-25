455 senelik pub, ‘corona’ya yenik düştü: Kalıcı olarak kapanacak

Britanya’nın Oxford şehrinin merkezinde 455 yıldır öğrencilere, akademisyenlere ve sanatçılara hizmet veren ‘Lamb and Flag’ isimli tarihi pub, ‘corona’dan dolayı iflas etti ve 31 Ocak’ta kalıcı olarak kapanacağı duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

Bir zamanlar, müdavimleri arasında ‘Yüzüklerin Efendisi’ kitap serisinin yazarı J.R.R. Tolkien ve ‘Narnia Günlükleri’nin yazarı C.S. Lewis’in de bulunduğu Lamb and Flag, pandemi nedeniyle gelir kaybına uğradı.

Reklam

Pub’ı işleten, Oxford kentindeki eğitim kurumlarından St. Johns College’da görevli Steve Elston 1566 yılında hizmete açılan tarihi işletme için şunları söyledi: “Lamb and Flag, sektördeki diğer birçok işletme gibi, salgından ağır darbe aldı. Son 12 ayın rakamları, pub’ın şu anda finansal olarak işlemeye devam etmesine uygun olmadığı anlamına geliyor.

Televizyonu yok, müzik kutusu yok, müziği yok. İnsanların birbirleriyle konuşmaya, geleneksel ve tarihi çevrenin tadını çıkarmaya geldikleri bir yer. Öğrenciler, kasaba halkı, uzaktan gelen insanlar nesillerdir bunu yaptılar.”