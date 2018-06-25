Diken

Yaramazlara biraz batar!

453 milyar

 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye’nin dış borç rakamına ilişkin verilen ‘453 milyar dolar’ rakamını doğruladı.

SON HABERLER

İstanbul’da resmi sonuçlar: Erdoğan İnce’ye 1 milyon, AKP CHP’ye 1,5 milyon fark attı

  İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı. Sonuçlar, Çağlayan’daki İstanbul adliyesinde bulunan il seçim kuruluna tüm ilçe seçim kurulu başkanları tarafından götürüldü. İl seçim kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği kurul kapısına asılarak ilan edildi. 150 bin geçersiz oy Sonuçlara göre kentteki 10 milyon 573 bin 543 […]

CHP’li Aksünger: Genel başkan ve yöneticiler sınıfta kaldı

Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...