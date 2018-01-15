Diken

Yaramazlara biraz batar!

450 milyon 300 bin

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Leonardo da Vinci’nin İsa Peygamber tablosuna açık artırmada ödenen fiyat (dolar).

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