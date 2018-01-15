450 milyon 300 bin

Leonardo da Vinci’nin İsa Peygamber tablosuna açık artırmada ödenen fiyat (dolar).
Yaramazlara biraz batar!
Leonardo da Vinci’nin İsa Peygamber tablosuna açık artırmada ödenen fiyat (dolar).
AKP’nin 2011’den bu yana her seçim döneminde vaatleri arasında sıraladığı ‘Kanal İstanbul’ projesinin güzergahını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı: “Küçükçekmece -Sazlıdere -Durusu koridoru.”
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, özel sektörün arkeolojik kazı izni verilecek bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiği Mehmet Altan’ın avukatlarınca yapılan tahliye başvurusu üst mahkemece reddedildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde ordu kurma girişimi nedeniyle hem YPG’ye bir kez daha gözdağı verirken ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yaptı ve Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” dedi.
Genelkurmay Başkanlığı, kısa süre önce ‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. Akın idari inceleme kapsamında açığa alındı.