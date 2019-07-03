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Yaramazlara biraz batar!

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Erzincan’da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan Zeynep Dağ’ın (74) safra kesesinden 450 taş çıkartıldı. Ameliyatı yapan doktorları bunun bir rekor olduğunu söyledi. 

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Arınç’ın maaşıyla gündemde: Çiçek’e göre YİK, MGK’nın sivil şekli

Kuruluşundan bu yana henüz bir ay geçmesine rağmen üyelerine yapılan zamla gündeme gelen cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Yüksek İstişare Kurulu’ndan (YİK) Cemil Çiçek, kurulda şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadığını belirterek, “Vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil” dedi.

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