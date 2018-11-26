45 ülkeden sipariş var: Japonlar ‘mobil cami’ yaptı

Japonya’da ‘mobil cami’ üretildi.

BBC Türkçe’den Ilgın Yorulmaz’ın haberine göre, ilk etapta 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için gelecek Müslüman sporcular için üretilen camiye 45 ülkeden sipariş var.

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Mobil camilerin 2022’de Katar’da yapılacak Dünya Kupası’nda hizmet vermesi de bekleniyor.

Her türlü lüks düşünülmüş

Uzaktan kumandayla çalışan mekanizma sayesinde aracın yan duvarları sağa-sola açılıyor ve toplam 50 kişiyi alabilecek bir mescide dönüşüyor. Mobil caminin dışında ise aynı anda dört kişinin abdest alabileceği su tankı ve lavabo mevcut.

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Yaklaşık 890 bin dolara mal olan cami her türlü konfor düşünülerek tasarlanmış. Aracın aksamının alt kısmına yerleştirilmiş dört kliması bulunuyor ve dışarıdan fark edilmiyor.

Tekerlekli cami seyir halindeyken uzunluğu 12, genişliği 2,5 metre. İstenilen yere götürülüp park edilebiliyor. Birkaç dakika içinde 6 metreye genişleyerek namaz için kullanılabilecek yaklaşık 48 metrekarelik bir alan haline geliyor.