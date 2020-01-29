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Yaramazlara biraz batar!

45 milyon 460 bin

Elazığ depremi için AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasında toplam 45 milyon 460 bin TL toplandığı açıklandı.

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Türkler Çin’den dönüyor; havalimanında termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

İstanbul Havalimanı’nda ‘corona’ virüs nedeniyle geçen hafta kurulan ve Çin’den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Bugün Çin’den gelen dört uçağın yolcuları iki ayrı noktada kurulan iki ayrı termal kamerayla izlendi. Ayrıca Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuş ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı.

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