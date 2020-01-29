45 milyon 460 bin

İstanbul Havalimanı’nda ‘corona’ virüs nedeniyle geçen hafta kurulan ve Çin’den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Bugün Çin’den gelen dört uçağın yolcuları iki ayrı noktada kurulan iki ayrı termal kamerayla izlendi. Ayrıca Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuş ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı.