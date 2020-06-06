45 kişiye corona virüsü bulaşmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, 45 kişinin corona virüsüne yakalanmasına neden olan nişan törenine katılan 25 kişiye toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Özarslan ve Demir aileleri, 27 Nisan’da Afşin’in kırsalındaki 1600 nüfuslu Hüyüklü Mahallesi’nde nişan töreni düzenledi. Davetlilerden birinin rahatsızlanarak gittiği Afşin Devlet Hastanesi’nde yapılan test pozitif çıktı. İki gün sonra aynı aileden dört kişinin daha test sonucunun pozitif çıktı. Hastaların nişana katıldıktan sonra rahatsızlandıkları belirlendi.

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Karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 8 Mayıs’ta Hüyüklü Mahallesi’ni, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde de ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi’ndeki 12 evi karantinaya aldı. Yasağa rağmen yapılan nişanla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Karantinanın ardından Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün filyasyon ekipleri, testleri pozitif çıkan beş kişinin temas ettikleri kişiler ile nişana katılanlar hakkında bilgi alıp tarama faaliyetlerine başladı. Çalışma sonunda nişandan kaynaklı pozitif vaka sayısı 45’e çıktı.

43 kişi iyileşti

Tedavileri tamamlanan 43 kişi taburcu edildi. İki kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Mahalledeki karantina 22 Mayıs’ta kaldırıldı.

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Jandarma ve polis ekipleri, nişan törenine katılan 25 kişinin kimliklerini tespit etti. 24 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180’er liradan 76 bin 320 lira, S.D. isimli bir kişiye de nişana katılmasının yanı sıra nişana yolcu taşıma ve karantinayı ihlal etmekten 9 bin 540 lira olmak üzere toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.