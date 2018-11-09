44 yıllık fabrika borçları nedeniyle üretime ara verdi

2017’deki ‘Türkiye Kültür Oscarları Yarışması’nda birinci seçilerek coğrafi işaretle tescillenen 44 yıllık Tonyakoop fabrikası borçları nedeniyle üretime ara verdi.

DHA’nın geçtiği habere göre, Trabzon’un Tonya ilçesinde, 1974 yılında kooperatifleşme girişimiyle kurulan Tonyakoop’un üretime ara vermesi sonucu yaklaşık 50 kişi işsiz kaldı.

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Borç 2 milyar lira

Günde yaklaşık 30 ton süt işlenen fabrikada üretime ara verilmesiyle işsiz kalan işçiler de işletme önünde eylem düzenlemeye hazırlanıyor. İşletmenin borcunun 2 milyar liraya ulaştığı öğrenilirken, fabrikanın akıbetinin ne olacağı ise ilçe sakinleri arasında merak konusu oldu.

Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yakupoğlu, fabrikanın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle işletmelerine ortak aradıklarını ve icrada 2 milyara yakın borçları olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bankalardan paralarımız gelse bile icraya veren arkadaşlarımız paralarımızı alıyor. İlçede fabrikamıza yeterince süt verilmiyor. Aldığımız süt miktarı 2- 2,5 tona düştü. Yaşanan sıkıntılar nedeniyle fabrikanın üretimini geçici olarak durdurma kararı aldık.”

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‘Hayvancılığı bitirdiler’

Yörede hayvancılık ve tarımla uğraşıp, geçimini sağlayan Emine Karadeniz şunları söyledi: “Hayvancılığı bitirdiler. Ben çayır almaya geldim. Çayır bir sürü para, saman bir sürü para, yem bir sürü para. Yemi çıkardılar 85 liraya, biz hayvanımıza ne alacağız? Biz nasıl hayvan bakacağız? Biz yaylalarımıza gidiyoruz. Yaylarımızı elimizden almaya uğraşıyorlar. Biz nasıl bakacağız hayvanlarımızı?”

Tonya’nın tek gelir kaynağının Tonya Süt olduğunu söyleyen ve fabrikanın kapatılmasıyla mağdur olduklarını dile getiren çiftçi Fatma Demiroğlu da “Yem, kepek veremiyor. İyi yönetilemedi, kapatıldı. Tonya halkı mağdur, yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.