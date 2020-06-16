44 yıl çiftleşerek türünü kurtaran kaplumbağa Diego emeklilik günlerini geçireceği adaya yerleşti

Bir üreme programı kapsamında 800’ün üzerinde yavruya baba olarak neredeyse tek başına türünü kurtaran dev kaplumbağa Diego emeklilik günlerini geçireceği Espanola adasına yerleşti.

Fotoğraflar: Galapagos National Park

Galapagos’taki Santa Cruz adasında yaşayan 100 yaşın üzerindeki Diego türünün devamının sağlanmasında kilit rol oynadığı açıklanmıştı.

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Diego 1976 yılında üreme programına dahil olduğunda adada ikisi erkek olmak üzere sadece 14 dev kaplumbağa vardı. Günümüzde 2 bine yakın kaplumbağaya ev sahipliği yapan parktaki üreme programı kapsamında yeni doğan üyelerin yaklaşık yüzde 40’ının babasının Diego olduğu hesaplanmıştı.

Ekvador Çevre Bakanı Paulo Proano, Diego’nun da aralarında bulunduğu dev kaplumbağaların ıssız Espanola adasına nakledildiklerini “10 yıllar süren çabalarının ardından evlerine dönüyorlar” notuyla Twitter hesabından duyurdu.

Espanola’ya botla götürülmeden önce Diego ve diğer kaplumbağalar adanın doğasında olmayan tohumları taşımalarını engellemek amaçlı karantina sürecinden geçti.