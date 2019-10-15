Diken

Yaramazlara biraz batar!

44 milyon 12 bin

Türk resminin önemli ismi Osman Hamdi Bey’in ‘Kur’an Okuyan Kız’ adlı tablosu önceki gün, Britanya’nın başkenti Londra’da Bonhams Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline ( 44 milyon 12 bin lira) satıldı. Bu , sanatçının açık artırmada satılan eserleri için rekor.

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Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…

Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.

Hakkari’de 30 gün boyunca eylem ve etkinlik yasağı

Hakkari valiliği, kent merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...