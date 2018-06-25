Türkiye’de 18-24 yaş arası kadın nüfusun yüzde 43.6’sı ne çalışıyor ne de eğitim görüyor.
Yaramazlara biraz batar!
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti adayların seçim kampanyalarını eşit koşullarda yürütemediğini, olağanüstü halin getirdiği yetkilerin basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakları sınırladığını bildirdi.
Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.
İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı. Sonuçlar, Çağlayan’daki İstanbul adliyesinde bulunan il seçim kuruluna tüm ilçe seçim kurulu başkanları tarafından götürüldü. İl seçim kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği kurul kapısına asılarak ilan edildi. 150 bin geçersiz oy Sonuçlara göre kentteki 10 milyon 573 bin 543 […]
Seçim sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) ilk açıklama geldi: “Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı.”
Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu’ndan seçimlere ilişkin ilk mesaj geldi: “Türkiye’nin sözünü tutan bir ortak olmayı sürdüreceğini umuyoruz.”